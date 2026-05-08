Eurovision: Senhit e Boy George, prove a Vienna in vista della semifinale

Prosegue il percorso di preparazione con nuove sessioni di showcase e messa a punto della performance

Prosegue il percorso internazionale di Senhit e Boy George in vista della semifinale dell'Eurovision Song Contest.

Dopo la tappa di Londra, i due artisti si sono esibiti a Vienna per una nuova sessione di prove e showcase davanti alla stampa internazionale e ai fan.

Sul palco austriaco è emersa una collaborazione sempre più consolidata tra la cantante e l’artista britannico.

Le esibizioni sono servite a mettere a punto la performance e a testare nuovi dettagli scenici e musicali.

Secondo il capo delegazione Denny Montesi, la tappa di Vienna ha rappresentato un momento importante di preparazione.

“C’è grande concentrazione ma anche un clima positivo all’interno del gruppo”, ha spiegato Montesi.

La delegazione sta lavorando sugli ultimi aspetti tecnici e coreografici in vista dell’esibizione ufficiale.

Montesi ha sottolineato anche il sostegno ricevuto dal pubblico e dai fan durante i pre-party europei.

Dopo Vienna, il team rientrerà alla base per completare il lavoro sulla messa in scena televisiva.

Nella giornata di martedì il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati raggiungerà gli artisti a Vienna.