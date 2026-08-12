Evasione e traffico di droga: ex boss della "Nuova Mala del Brenta" bloccato dalla Polizia a Rimini

Era fuggito da una struttura del Rodigino e aveva raggiunto la Bulgaria. La Polizia di Frontiera lo ha fermato al rientro da Sofia

A cura di Redazione 12 agosto 2026 15:20

Repertorio

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