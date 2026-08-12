Evasione e traffico di droga: ex boss della "Nuova Mala del Brenta" bloccato dalla Polizia a Rimini
Era fuggito da una struttura del Rodigino e aveva raggiunto la Bulgaria. La Polizia di Frontiera lo ha fermato al rientro da Sofia
Rintracciato a Rimini, nella serata del 10 agosto, un 80enne di origine sarda, pluripregiudicato ed esponente della cosiddetta “Nuova Mala del Brenta”, evaso dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto in una struttura residenziale in provincia di Rovigo.
Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo era indagato dalla Procura di Venezia per il ruolo ricoperto in un traffico internazionale di eroina lungo l’asse Italia-Bulgaria. Già nel giugno 2023 si era allontanato dal regime custodiale disposto dalla Corte d’Appello di Trieste.
Lo scorso 4 agosto aveva fatto perdere le proprie tracce dal Centro servizi anziani di Rovigo, raggiungendo in autobus la Bulgaria. Grazie alla collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip), gli agenti della Polizia di Frontiera di Rimini lo hanno individuato al rientro in Italia.
L’uomo è stato bloccato direttamente a bordo dell’aereo proveniente da Sofia, appena atterrato, prima che potesse allontanarsi e confondersi tra gli altri passeggeri.
Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato ripristinato il regime di detenzione, in attesa di ulteriori provvedimenti.