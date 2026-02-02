Eventi a Rimini: Macbeth, Tondelli, Carnevale il Festival dell’Oriente

Ecco cosa fare in città questa settimana

Anche questa settimana Rimini propone un ampio ventaglio di appuntamenti, tra approfondimenti, riflessione e, allo stesso tempo, tante occasioni di festa per le famiglie con il Carnevale che entra nel vivo.

Teatro

Teatro Galli – Macbeth

Si apre la stagione lirica del Teatro Galli: venerdì 6 febbraio (ore 21), con replica domenica 8 febbraio (ore 15.30), va in scena Macbeth di Giuseppe Verdi, un'opera intensa e drammatica che vede la regia di Fabio Ceresa, con un cast di alto livello guidato dal maestro Giuseppe Finzi.

Cinema e documentari

Cinema Fulgor – VIVA Tondelli

Giovedì 5 febbraio arriva al Cinema Fulgor VIVA Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti, documentario prodotto dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dei settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli.

Un film di 60 minuti che attraversa parole, immagini e ricordi dello scrittore, intrecciandoli a testimonianze inedite di chi lo ha conosciuto, letto e amato. La proiezione è preceduta da una presentazione del film.

FM Fellini Museum – Cinemino

Continuano le proiezioni del Cinemino del Fellini Museum, che ogni martedì propongono i capolavori del grande regista Federico Fellini, accompagnati da documentari e approfondimenti sulla sua opera.

Martedì 3 febbraio: Lo sceicco bianco (Italia 1952, 85′)

Libri e cultura

Sala della Cineteca – Libri da queste parti

Venerdì 6 febbraio prosegue la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla narrazione del territorio attraverso le parole degli autori.

Ospiti: Roberta e Valentina Amurri in dialogo con Marco Leonetti e Mariarosa Bastianelli.

Giorno della Memoria e del Ricordo

Lunedì 2 febbraio – Cineteca di via Gambalunga

Presentazione del libro di Lidia Maggioli Echi dal sottosuolo, per approfondire la tragica realtà del campo tedesco sorto sulle rovine del ghetto di Varsavia tra il 1943 e il 1944.

Domenica 8 febbraio – Biblioteca di Pietra sul Molo

Cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo, con deposizione di una corona di alloro per commemorare le vittime delle foibe e gli esodi giuliano-dalmati.

Carnevale e feste

Carnevalandia – Torre Pedrera

Domenica 8 febbraio piazza Sacchini si trasforma in un fantastico mondo ispirato al Mago di Oz, con laboratori, spettacoli e la grande parata dei carri allegorici. Particolare attenzione all’inclusività alimentare grazie alla collaborazione con AIC Rimini.

Orario: 14.30 – 18.30 | Ingresso gratuito

Carnevale Interparrocchiale – Centro storico

Sfilate di maschere e momenti di festa in piazza Mazzini.

Orario: 14.30 – 20.00 | In caso di mal tempo l’evento è posticipato a domenica 15 febbraio

Giostra Francese – Piazza Cavour

Cavalli in legno e carrozze d’epoca fino al 17 febbraio

5° Carnival Run – Rimini

Domenica 8 febbraio manifestazione podistica competitiva e non competitiva, con partenza alle ore 9.30

Info: www.goldenclubrimini.it/corsa-di-carnevale

Festival e musica

Festival dell’Oriente – Rimini Fiera

Sabato 7 e domenica 8 febbraio: danze, canti, spettacoli e mostre dal mondo orientale.

Orario: 10.00 – 20.30 | Ingresso a pagamento

La Notte Viola – Teatro Tarkovskij

Sabato 7 febbraio evento dedicato a temi sociali e giovanili. Ospite d’onore: Letizia Arnò, protagonista del film Buen Camino.

Ore 21 | Ingresso a offerta libera

Laboratori e attività per famiglie

Ex Cinema Astoria – Ritorno all'Astoria

Incontri e laboratori per bambini e adulti: danza, narrazione, improvvisazione teatrale e attività creative.

Centro per le Famiglie – Secondaria Dante Alighieri

Martedì 3 febbraio incontro su ruolo degli adulti in adolescenza.

Programma giorno per giorno – selezione

Lunedì 2 febbraio

Cineteca: Il campo tedesco sulle rovine del ghetto di Varsavia – ore 17.00

Sala Sant’Agostino: Dialoghi con gli autori – ore 18.00

Cinema Fulgor: Quinto potere – ore 21.00

Martedì 3 febbraio

Fellini Museum: Lo sceicco bianco – ore 14.00

Centro per le Famiglie: incontro adolescenza – ore 20.45

Venerdì 6 febbraio

Teatro Galli: Macbeth – ore 20.00

Sala della Cineteca: Libri da queste parti – ore 17.30

Sabato 7 febbraio

Cinema Teatro Tiberio: La vita l’è tott una cumedia – ore 21.00

Teatro Tarkovskij: La Notte Viola – ore 21.00

Domenica 8 febbraio