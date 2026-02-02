Eventi a Rimini: Macbeth, Tondelli, Carnevale il Festival dell’Oriente
Ecco cosa fare in città questa settimana
Anche questa settimana Rimini propone un ampio ventaglio di appuntamenti, tra approfondimenti, riflessione e, allo stesso tempo, tante occasioni di festa per le famiglie con il Carnevale che entra nel vivo.
Teatro
Teatro Galli – Macbeth
Si apre la stagione lirica del Teatro Galli: venerdì 6 febbraio (ore 21), con replica domenica 8 febbraio (ore 15.30), va in scena Macbeth di Giuseppe Verdi, un'opera intensa e drammatica che vede la regia di Fabio Ceresa, con un cast di alto livello guidato dal maestro Giuseppe Finzi.
Cinema e documentari
Cinema Fulgor – VIVA Tondelli
Giovedì 5 febbraio arriva al Cinema Fulgor VIVA Tondelli – Uno scrittore delle nostre parti, documentario prodotto dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dei settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli.
Un film di 60 minuti che attraversa parole, immagini e ricordi dello scrittore, intrecciandoli a testimonianze inedite di chi lo ha conosciuto, letto e amato. La proiezione è preceduta da una presentazione del film.
FM Fellini Museum – Cinemino
Continuano le proiezioni del Cinemino del Fellini Museum, che ogni martedì propongono i capolavori del grande regista Federico Fellini, accompagnati da documentari e approfondimenti sulla sua opera.
Martedì 3 febbraio: Lo sceicco bianco (Italia 1952, 85′)
Libri e cultura
Sala della Cineteca – Libri da queste parti
Venerdì 6 febbraio prosegue la rassegna Libri da queste parti, dedicata alla narrazione del territorio attraverso le parole degli autori.
Ospiti: Roberta e Valentina Amurri in dialogo con Marco Leonetti e Mariarosa Bastianelli.
Giorno della Memoria e del Ricordo
Lunedì 2 febbraio – Cineteca di via Gambalunga
Presentazione del libro di Lidia Maggioli Echi dal sottosuolo, per approfondire la tragica realtà del campo tedesco sorto sulle rovine del ghetto di Varsavia tra il 1943 e il 1944.
Domenica 8 febbraio – Biblioteca di Pietra sul Molo
Cerimonia ufficiale per il Giorno del Ricordo, con deposizione di una corona di alloro per commemorare le vittime delle foibe e gli esodi giuliano-dalmati.
Carnevale e feste
Carnevalandia – Torre Pedrera
Domenica 8 febbraio piazza Sacchini si trasforma in un fantastico mondo ispirato al Mago di Oz, con laboratori, spettacoli e la grande parata dei carri allegorici. Particolare attenzione all’inclusività alimentare grazie alla collaborazione con AIC Rimini.
Orario: 14.30 – 18.30 | Ingresso gratuito
Carnevale Interparrocchiale – Centro storico
Sfilate di maschere e momenti di festa in piazza Mazzini.
Orario: 14.30 – 20.00 | In caso di mal tempo l’evento è posticipato a domenica 15 febbraio
Giostra Francese – Piazza Cavour
Cavalli in legno e carrozze d’epoca fino al 17 febbraio
5° Carnival Run – Rimini
Domenica 8 febbraio manifestazione podistica competitiva e non competitiva, con partenza alle ore 9.30
Info: www.goldenclubrimini.it/corsa-di-carnevale
Festival e musica
Festival dell’Oriente – Rimini Fiera
Sabato 7 e domenica 8 febbraio: danze, canti, spettacoli e mostre dal mondo orientale.
Orario: 10.00 – 20.30 | Ingresso a pagamento
La Notte Viola – Teatro Tarkovskij
Sabato 7 febbraio evento dedicato a temi sociali e giovanili. Ospite d’onore: Letizia Arnò, protagonista del film Buen Camino.
Ore 21 | Ingresso a offerta libera
Laboratori e attività per famiglie
Ex Cinema Astoria – Ritorno all'Astoria
Incontri e laboratori per bambini e adulti: danza, narrazione, improvvisazione teatrale e attività creative.
Centro per le Famiglie – Secondaria Dante Alighieri
Martedì 3 febbraio incontro su ruolo degli adulti in adolescenza.
Programma giorno per giorno – selezione
Lunedì 2 febbraio
Cineteca: Il campo tedesco sulle rovine del ghetto di Varsavia – ore 17.00
Sala Sant’Agostino: Dialoghi con gli autori – ore 18.00
Cinema Fulgor: Quinto potere – ore 21.00
Martedì 3 febbraio
Fellini Museum: Lo sceicco bianco – ore 14.00
Centro per le Famiglie: incontro adolescenza – ore 20.45
Venerdì 6 febbraio
Teatro Galli: Macbeth – ore 20.00
Sala della Cineteca: Libri da queste parti – ore 17.30
Sabato 7 febbraio
Cinema Teatro Tiberio: La vita l’è tott una cumedia – ore 21.00
Teatro Tarkovskij: La Notte Viola – ore 21.00
Domenica 8 febbraio
Teatro Galli: Macbeth – ore 15.30
Carnevalandia Torre Pedrera – 14.30 – 18.30
Carnevale Interparrocchiale – 14.30 – 20.00
5° Carnival Run – partenza ore 9.30
Castoro Teatro: Charta – ore 18.00