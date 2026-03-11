"Evento di qualità": Calici Santarcangelo riceve l'investitura dall'Unione delle Pro Loco

Il riconoscimento sarà consegnato a Roma domenica 15 marzo al presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini e al team organizzativo

Nella giornata di domenica 15 marzo 2026 il presidente della Pro Loco di Santarcangelo di Romagna, Filiberto Baccolini, accompagnato dalla vicepresidente Patrizia Pazzini e dal presidente del consiglio Tiziano Corbelli, si recherà a Roma per la cerimonia di consegna del marchio “evento di qualità” di Unpli (Unione Pro Loco d’Italia). Il marchio viene riconosciuto per Calici Santarcangelo, organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo in collaborazione con Città Viva Santarcangelo.

Il giorno seguente, dopo una visita al palazzo del Quirinale, si svolgerà in Senato la premiazione di “evento di qualità” poiché, dopo analisi degli ispettori Unpli svoltasi l’8 e 9 agosto 2025, Calici Santarcangelo è stato ritenuto meritevole di questo prestigioso marchio. A partire dall’edizione 2026 infatti il marchio sarà presente nella locandina e in tutti i materiali di riferimento dell’evento, al fine di celebrare il riconoscimento della qualità raggiunta e dalla cura nella ricerca della proposta, da quella strettamente vitivinicola all’intrattenimento. La Calici week, con eventi nella settimana che precede le due serate, ha inoltre da qualche anno rafforzato ulteriormente la ricerca qualitativa delle proposte di Calici.

Calici Santarcangelo è un evento enogastronomico estivo, giunto alla 27a edizione, dedicato alla promozione dei vini romagnoli e di altre eccellenze del territorio; per l’occasione, le piazze del borgo si trasformano in un grande percorso di degustazione con un notevole numero di cantine presenti. Il tutto è accompagnato da street food, musica live, DJ set e artisti di strada. Negli anni la manifestazione è diventata un appuntamento fisso per valorizzare la cultura del vino e le aziende vitivinicole locali con oltre 30 cantine del territorio partecipanti.