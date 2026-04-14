Evolness©: il fitness diventa percorso di salute

Un metodo personalizzato tra medici e trainer per risultati concreti e duraturi nel tempo

Non solo allenamento, ma un vero e proprio percorso strutturato per migliorare la qualità della vita. È questa la filosofia alla base di Evolness, il progetto sviluppato al Garden Sporting Center che propone un modello di benessere fondato su personalizzazione, competenze multidisciplinari e approccio scientifico.

L’obiettivo è chiaro: fare in modo che l’attività fisica non resti un’abitudine occasionale, ma diventi una componente stabile e sostenibile dello stile di vita. Per farlo, Evolness si affida a un team altamente specializzato, in grado di costruire percorsi precisi e duraturi, calibrati sulle reali condizioni e necessità di ogni persona.

Alla base del progetto c’è il concetto di attività fisica adattata, ovvero un approccio che tiene conto dello stato di salute individuale e consente di intervenire in modo mirato su diversi parametri. Tra i principali benefici si evidenziano il miglioramento dell’efficienza cardiovascolare e della funzione polmonare, la riduzione delle resistenze periferiche e un riequilibrio della composizione corporea, con incremento della massa muscolare e riduzione di quella grassa.

Non si tratta quindi esclusivamente di dimagrimento o di gestione di una singola problematica, ma di una trasformazione più ampia, che coinvolge l’intero stile di vita e punta a restituire energia, forza e continuità nel tempo.

Un ruolo centrale all’interno del progetto è ricoperto da Leonardo Fontana, personal trainer e responsabile di Evolness. Specializzato in attività fisica adattata, Fontana segue persone con esigenze e obiettivi molto diversi tra loro, inclusi soggetti con patologie, integrando il movimento in modo sicuro e personalizzato. Il suo lavoro si basa su un principio semplice ma spesso trascurato: rendere l’attività fisica una parte essenziale della quotidianità, non un momento isolato.

Il percorso Evolness si sviluppa attraverso diverse fasi. Si parte da un primo incontro con un consulente dedicato, che raccoglie dati e obiettivi della persona. Segue una valutazione medica presso il Poliambulatorio Esculapio, dove un’équipe di specialisti analizza lo stato di salute e produce un report completo. Infine, il cliente viene affidato al personal trainer, che completa i test e costruisce un programma di allenamento realmente su misura.

A supporto di questo processo c’è anche Evolness Check Up, un sistema di valutazione funzionale che consente di analizzare in modo approfondito parametri come postura, mobilità, forza, equilibrio e capacità cardiovascolare. Un passaggio fondamentale per evitare approcci generici e impostare un lavoro efficace e misurabile.

In un contesto in cui il fitness è spesso orientato a modelli standardizzati, Evolness si propone come un’alternativa basata su metodo, controllo e attenzione alla persona. Un approccio che punta non solo al miglioramento estetico, ma soprattutto a costruire nel tempo uno stato di benessere reale e duraturo.