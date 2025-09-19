Ex campione di kick boxing arrestato di nuovo a Riccione

Accusato di una serie di furti tra hotel e ristoranti, il 35enne resterà in carcere dopo l’aggravamento della misura cautelare

L’ex campione europeo di kick boxing Giuseppe De Domenico, 35 anni, è stato nuovamente arrestato dalla polizia di Stato e questa volta resterà in carcere. Come riporta il Corriere Romagna, l’ordine di custodia cautelare, disposto dall’autorità giudiziaria, arriva dopo i precedenti episodi che lo avevano visto coinvolto in una serie di furti ai danni di hotel e ristoranti tra Riccione e Rimini sud.

A incastrarlo le immagini delle telecamere di sorveglianza e i riconoscimenti delle vittime, oltre al materiale rubato trovato più volte in suo possesso. De Domenico, premiato nel 2018 dal Comune di Riccione per i successi sportivi nella kick boxing e nella Muay Thai, vede così precipitare definitivamente la sua parabola dall’arena sportiva alle cronache giudiziarie.