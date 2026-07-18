Ex Carim: il Tribunale condanna la banca a risarcire integralmente un'azionista
svolta storica, prima sentenza definitiva a Rimini
Prima sentenza del Tribunale civile di Rimini a favore di un'azionista dell'ex Cassa di Risparmio di Rimini (Carim). La decisione, emessa il 26 maggio 2026 e divenuta definitiva dopo la mancata impugnazione da parte della banca, riconosce alla risparmiatrice il diritto al risarcimento integrale del valore nominale delle azioni acquistate, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese legali.
Si tratta del primo pronunciamento del Tribunale riminese in materia, dopo analoghe decisioni emesse a Forlì relative però alla Cassa di Risparmio di Forlì-Cesena. La vicenda riminese presenta infatti caratteristiche proprie, anche alla luce del procedimento penale conclusosi con il riconoscimento del reato di falso in comunicazioni sociali, dichiarato però prescritto, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d'Appello di Bologna.
L'azione civile è stata promossa dall'avvocata Paola Michelini, ex azionista e parte civile nel processo penale, assistita dall'avvocato Mario Erbetta, legale del Comitato di tutela dei piccoli azionisti dell'ex Carim. Secondo il legale, la sentenza potrebbe costituire un importante precedente per gli altri risparmiatori ancora coinvolti nelle controversie legate al dissesto della banca.