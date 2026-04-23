Ex Cinema Settebello, quale futuro? "Nuova sede del Mercato Coperto o del Ceis"

Le proposte dell'associazione Ariminensis

L'associazione Ariminensis interviene nel dibattito sul futuro dell'area dell'ex cinema Settebello, che l'amministrazione comunale intende acquisire da Rete Ferroviaria Italiana, sottolineando che per "posizione dell'area, per presenza di ampi spazi e parcheggi e per la vicinanza ai principali collegamenti urbani" sia particolarmente adatta "a ospitare funzioni pubbliche di interesse cittadino". Da qui le proposte: farne una nuova sede per il Mercato Coperto, realizzare spazi verdi e percorsi pedonali, oppure realizzare un nuovo polo educativo con il trasferimento del Ceis, con la possibilità di liberare progressivamente l'area dell'anfiteatro romano. Sul punto, "la possibilità di liberare l’area consentirebbe, nel tempo, di sviluppare un progetto più ampio di studio, recupero e valorizzazione di un patrimonio storico di grande rilievo".

Ariminensis chiede comunque che le decisioni sulla riqualificazione dell'area siano prese dopo "un confronto aperto e trasparente con la cittadinanza".

"Come Associazione Ariminensis e comitati Rimini Sud, Viserba Monte e Centro Storico, ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare in modo costruttivo con tutte le istituzioni e le realtà del territorio. Rimini ha oggi l’occasione di unire servizi, qualità urbana e valorizzazione storica in un unico progetto: coglierla pienamente è una responsabilità condivisa", chiosa il presidente dell'associazione, Claudio Mazzarino.