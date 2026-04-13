Ex Colonia Enel, al via la demolizione: si comincia lunedì 20 aprile

Al suo posto verde, giochi e percorsi

Prenderà il via lunedì 20 aprile con le prime operazioni di allestimento del cantiere, l’intervento di demolizione dell’ex Colonia Enel, l’immobile in disuso e in stato di abbandono che si affaccia su viale Regina Margherita, recentemente rientrato nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale.

L’intervento, affidato attraverso gara alla ditta Ecodemolizioni, durerà circa complessivamente circa quarantacinque giorni, al termine dei quali lo spazio sarà liberato dall’immobile e rigenerato in modo da essere accessibile e fruibile già per l’inizio dell’estate. Dopo aver completato la demolizione, è infatti prevista una prima sistemazione dell’area, con il ripristino del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e dell’illuminazione pubblica. È inoltre prevista l’installazione di alcuni giochi per bambini e di un’isola attrezzata per l’attività fisica.

Con la demolizione dell’immobile si compirà quindi un importante passo avanti verso la rigenerazione di un’area fino ad oggi degradata, restituendo una nuova apertura visiva da monte verso il mare e verso il Parco del mare recentemente realizzato. Un contesto urbano che si innova, sanando una ferita nel cuore del lungomare, a favore di più spazio e servizi per la comunità.