Ex Colonia Enel, altri passi avanti: il degrado lascerà spazio a un'area verde e riqualificata

La Giunta approva il progetto per gli interventi propedeutici alla demolizione dell’immobile

La Giunta Comunale di Rimini ha approvato due atti di indirizzo progettuale che segnano l’inizio concreto del percorso che porterà alla riqualificazione dell’ex Colonia Enel, immobile di viale Regina Margherita abbandonato da decenni e destinato a diventare uno spazio pubblico dotato di verde e funzioni, integrato con il Parco del Mare. "Una trasformazione - spiega l'amministrazione comunale - che partirà dalla demolizione dell’immobile, oggi ancora di proprietà privata e di cui l’Amministrazione Comunale potrà entrare nella piena disponibilità subito dopo l’approvazione della variante per l’apposizione di vincolo espropriativo, contenuta nel Piano dell’Arenile, che sarà votato in Consiglio giovedì 7 agosto".

È una fase delicata, secondo quanto si riferisce da palazzo Garampi, a cui ci si sta preparando "con la predisposizione degli interventi di messa in sicurezza dell’area propedeutici alle operazioni di demolizione". L’intervento, di cui la Giunta ha approvato il documento progettuale, riguarda nello specifico lo smantellamento di una cabina per l’energia elettrica presente all’interno dell’ex Colonia per poi posizionarne una nuova nel cortile. Per l’acquisizione dell’area e la demolizione dell’immobile è previsto un investimento in capo all’Amministrazione di 4 milioni di euro.

Il secondo documento approvato è quello di indirizzo, aggiornato, sull'intervento di riqualificazione urbana: l'ex colonia diventerà "un nuovo spazio pubblico da vivere tutto l’anno, pienamente accessibile, capace di accogliere molteplici funzioni come attività culturali, sportive, ricreative e sociali". "Una piazza verde integrata nel Parco del Mare che avrà anche il ruolo di cerniera con la città, per una riqualificazione che abbraccia l’arenile e la zona più a monte", aggiunge l'amministrazione comunale. La proposta comprende anche la possibilità di realizzare servizi innovativi con partenariato pubblico e privato, coerenti con il Piano dell'arenile. L’intervento è cofinanzato dalla Regione Emilia Romagna attraverso il “Bando Rigenerazione Urbana 2024” per 1.250.000 euro, pari al 50% dell’investimento previsto. “Stiamo lavorando per essere pronti ad avviare la demolizione non appena l’area sarà nella piena disponibilità del Comune, passaggio legato alla imminente approvazione del Piano dell’arenile – sottolineano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – e parallelamente siamo impegnati al completamento della progettazione di un intervento di rigenerazione ambientale e urbana che permetterà realisticamente entro la fine del 2026 di sanare una ferita nel cuore di Rimini sud”.