Ex Colonia Mater Dei, la Lipu denuncia: "Alberi abbattuti durante la nidificazione"

Riccione, 52 alberi tagliati nel periodo di tutela previsto dal Regolamento comunale

La Lipu di Rimini ha denunciato una contraddizione tra gli annunci di riqualificazione "verde" del progetto per l'ex Colonia Mater Dei a Riccione e quanto documentato sul campo. Secondo l'associazione, nonostante il progetto preveda edifici in legno, lagune naturali e maggiore attenzione ambientale, le fotografie scattate nei giorni scorsi mostrerebbero la pineta dell'area in gran parte abbattuta, con solo un filare di pini rimasto in mezzo al cantiere.

La documentazione dell'intervento riporta l'autorizzazione all'abbattimento di 52 alberi (27 pini, 16 pioppi, 3 platani e 6 tamerici), con la previsione di piantumazioni sostitutive future.

Il punto più critico, secondo Lipu Rimini, riguarda i tempi: il Regolamento comunale per la cura del verde, approvato il 27 marzo 2025, vieta all'articolo 6, comma 24, gli abbattimenti nel periodo riproduttivo dell'avifauna, da marzo a fine luglio e, per la fascia costiera oltre la ferrovia (che include l'area dell'ex Colonia), fino al 30 settembre. Gli abbattimenti sarebbero invece avvenuti proprio in questi giorni, all'interno del periodo tutelato.

L'associazione chiede quindi al Comune di Riccione di chiarire pubblicamente perché i lavori siano stati eseguiti durante il periodo di tutela, se sia stata concessa una deroga e da chi, con quali motivazioni, e quali verifiche siano state effettuate prima dell'inizio dei lavori per escludere la presenza di nidi attivi.

Per Lipu Rimini, la tutela della biodiversità non può ridursi a uno slogan: un progetto presentato come sostenibile deve rispettare, anche nelle modalità di realizzazione, le norme poste a difesa della natura.