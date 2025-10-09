Ex Corderia di Viserba diventa studentato: ecco come procede il cantiere

La struttura ospiterà 9 alloggi distribuiti sui due piani dell'edificio. Sarà pronta nel marzo 2026

Stanno procedendo in maniera spedita i lavori per la realizzazione della nuova residenza universitaria nell'area dell'ex Corderia di Viserba, destinata ad accogliere studenti fuori sede del Campus di Rimini. La consegna del fabbricato all'Amministrazione comunale è prevista entro il mese di marzo 2026.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra i Settori Educazione e Urbanistica del Comune di Rimini e il soggetto attuatore del Piano Particolareggiato Ex Corderia (Società Residence Viserba), per rispondere all'incremento dei corsi universitari attivati a Rimini e alla crescente necessità di alloggi per studenti fuori sede.

Il progetto riguarda il recupero del fabbricato storico che costituisce il portale di ingresso al comparto, edificio già previsto in cessione gratuita all'Amministrazione comunale dalla convenzione urbanistica sottoscritta nel 2011. La destinazione a studentato è stata formalizzata con un'appendice alla convenzione stipulata nel febbraio 2025, che ha definito l'anticipazione della cessione gratuita del fabbricato al Comune entro il 30 marzo 2026.

La struttura ospiterà 9 alloggi distribuiti sui due piani dell'edificio, con spazi comuni condivisi, per un totale di circa 24-30 posti letto. Il numero definitivo sarà concordato con Ergo (Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori), ente che gestirà lo studentato.

L'intervento di ristrutturazione prevede l'adeguamento del fabbricato alle normative edilizie vigenti, con l'utilizzo di materiali e tecnologie moderne. L'edificio sarà allacciato all'impianto di teleriscaldamento in cogenerazione presente nel comprensorio, sistema che consente una maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali impianti.

L'operazione si inserisce nelle politiche comunali volte a potenziare l'offerta abitativa per gli studenti universitari, popolazione che rappresenta oltre il 44% degli iscritti al Campus di Rimini. Il nuovo studentato contribuirà a garantire il diritto allo studio attraverso soluzioni abitative accessibili, in linea con gli obiettivi dell'Amministrazione comunale per il rafforzamento del polo universitario riminese.