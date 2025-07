Ex Hotel Punta Nord riapre i battenti ed entra nella catena Club Family Hotel

La struttura riapre con 144 camere: la sinergia tra gli imprenditori di Cesenatico Scialfa e Falzaresi

Sulla riviera romagnola si respira una nuova aria e ci sono novità in due importanti aziende dell’ospitalità romagnola.



La catena Color Holiday dell’imprenditore Gianluca Scialfa inserisce fra le novità di quest’anno il Bay Village di Milano Marittima, che ha rilevato in società con Club Family Hotel. Quest’ultima catena, presieduta da Andrea Falzaresi, ha aperto il Club Family Hotel Rimini Village, a sua volta in società con Color Holiday.



L’amicizia e la stima reciproca di due imprenditori che da giovani sono partiti da Cesenatico per conquistare un ruolo di primo piano a livello nazionale ed europeo, ha consentito di portare a termine due progetti ambiziosi.



Il Club Family Hotel Rimini Village sorge così dalla riqualificazione dell’ex Hotel Punta Nord, che lo scorso anno è stato comprato all’asta da Andrea Falzaresi, e Gialuca Scialfa; la struttura ha 144 stanze a 50 metri dal mare e propone il meglio in questo settore, sotto la gestione del Club Family Hotel.



Club Family Hotel è formata in totale da quindici villaggi e strutture ricettive, tutte di dimensioni medio grandi, dotate di molti servizi e offerte, dove si registra una media di oltre 350mila presenze a stagione. Gli alberghi firmati Club Family Hotel sono situati a Cesenatico, Cervia, Milano Marittima, Rimini e Riccione, per complessive 1.300 camere.