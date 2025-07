Beneficenza a Novafeltria nel nome di Ale Sabba: donato un "rack" al parco Ivan Graziani

Il sindaco Stefano Zanchini inaugura la struttura per lo sport ringraziando "Gli amici di Ale"

L'associazione "Gli amici di Ale", nata in seguito alla prematura scomparsa di Alessandro Sabba in un incidente stradale nel Luglio 2023, continua il suo intento benefico nei confronti della comunità. Dopo la donazione di 1000 euro all’Istituto Comprensivo Angelo Battelli per l’acquisto e il montaggio di due pedane nell’auditorium, l'associazione ha deciso di donare un "rack", attrezzo ginnico per l'esercizio a corpo libero, al Comune di Novafeltria.

L'inaugurazione del rack è avvenuta questa mattina (sabato 14 giugno) con la consegna di un simbolico assegno gigante al sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini.

La struttura, del costo complessivo di 6100 euro, è stata posta lungo il percorso del parco "Ivan Graziani", e permetterà a tutti coloro che lo desiderano di svolgere attività fisica all'aria aperta. I fondi, raccolti grazie ai tesseramenti e alle varie attività degli "Amici di Ale", vengono dunque donati a seguito della mancanza di simili attrezzi per lo sport in luogo pubblico a Novafeltria. Come sottolinea uno dei soci fondatori, la scelta è ricaduta su questo tipo di struttura a seguito della grande passione di Alessandro per lo sport.

"Il ricordo di Ale è vivo in tutti noi- commenta il sindaco - un ragazzo sempre pronto a mettersi in gioco con i più giovani e a collaborare con le associazioni del territorio. Questo dono, di cui siamo molto grati come amministrazione comunale, rappresenta un ennesimo attestato di stima nei confronti di Ale da parte dei suoi amici e di tutta la comunità."

Gabriele Nanni