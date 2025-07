Rimini Calcio, adesso è ufficiale: è Serie C

La domanda di iscrizione è stata al vaglio della Covisoc, che non ha ravvisato irregolarità

Il Rimini Calcio è iscritto alla Serie C 2025-2026. Oggi era il giorno delle verifiche della Covisoc e da quello che trapela, il Rimini le ha passate senza problemi.



La società, in maniera informale, ha confermato di aver ricevuto il via libera, attraverso la conferma dell'ottenimento della licenza nazionale, ribadendo l'assoluta tranquillità che ha scandito l'attesa dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione.

A ridosso di essa, erano circolate voci su alcune possibili irregolarità (l'utilizzo, per i bonifici degli stipendi di marzo e aprile, di un conto corrente diverso da quello comunicato in Lega), ma la società ha sempre ribadito di aver completato tutte le procedure in maniera regolare, come richiesto dai regolamenti. E oggi la domanda di iscrizione è stata appunto validata dalla Covisoc.

Il Rimini ha deciso di non dare comunicazioni ufficiali (o meglio, formali), diversamente da altre squadre. Ora si attende il primo comunicato ufficiale della stagione 2025-2026: quello relativo alla nomina del nuovo allenatore.