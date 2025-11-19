Ex Ilva di Genova occupata: esplode la protesta dei lavoratori

“A rischio mille posti di lavoro”: corteo e presidio a oltranza dopo l’assemblea lampo nello stabilimento di Cornigliano

È durata pochi minuti l’assemblea dei lavoratori dell’ex Ilva di Genova, in sciopero per protestare contro il blocco degli impianti del Nord e il nuovo piano industriale che prevede l’aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6.000 unità a livello nazionale.

La decisione è stata immediata: occupare lo stabilimento e avviare una mobilitazione che ha portato i lavoratori a muoversi in corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove è stato organizzato un presidio a oltranza.

Secondo i sindacati, la situazione è ormai insostenibile. “Sono mille i posti di lavoro a rischio a Genova”, denunciano, chiedendo al governo e all’azienda risposte concrete per evitare un ulteriore ridimensionamento dello stabilimento ligure e per garantire la continuità produttiva.

La protesta proseguirà nelle prossime ore, mentre si attende un confronto istituzionale che possa sbloccare la vertenza e offrire un futuro certo ai lavoratori dell’ex Ilva.