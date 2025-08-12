Ex Ilva, Urso: “Mi appello alla responsabilità per dare un segnale agli investitori”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy auspica la firma dell’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

«Mi appello alla responsabilità di ciascuno nel comprendere la necessità di dare oggi un segnale positivo agli investitori che devono valutare se fare un’offerta e che tipo di offerta per l’ex Ilva. Per questo ci auguriamo che l’intesa sia sottoscritta». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo in corso al Mimit.

Il ministro ha precisato che, nelle scorse ore, dopo diverse interlocuzioni bilaterali con i singoli enti locali e le varie forze politiche, è stata inviata un’ipotesi di intesa tra governo ed enti locali per avviare il processo di decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva.