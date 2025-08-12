Altarimini

Ex Ilva, Urso: “Mi appello alla responsabilità per dare un segnale agli investitori”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy auspica la firma dell’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

12 agosto 2025 16:16
Nazionale
«Mi appello alla responsabilità di ciascuno nel comprendere la necessità di dare oggi un segnale positivo agli investitori che devono valutare se fare un’offerta e che tipo di offerta per l’ex Ilva. Per questo ci auguriamo che l’intesa sia sottoscritta». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il tavolo in corso al Mimit.

Il ministro ha precisato che, nelle scorse ore, dopo diverse interlocuzioni bilaterali con i singoli enti locali e le varie forze politiche, è stata inviata un’ipotesi di intesa tra governo ed enti locali per avviare il processo di decarbonizzazione degli impianti dell’ex Ilva.

