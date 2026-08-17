Ex Questura di Rimini: firmato l’accordo di programma per la rigenerazione dell’area

Provincia, Comune e Amarcord Srl concludono l’iter per la trasformazione dell’area di via Ugo Bassi: previsto un parco attrezzato, un parcheggio pubblico e, in futuro, uno studentato

Questa mattina, la Provincia di Rimini, il Comune di Rimini e la società “Amarcord S.r.l.” hanno sottoscritto l’Accordo di Programma di rigenerazione urbana dell’ex Questura di Rimini di via Ugo Bassi.

Con la sottoscrizione di oggi, il presidente Jamil Sadegholvaad per la Provincia di Rimini, la vicesindaca Chiara Bellini per il Comune di Rimini e Franco Casadio, legale rappresentante di “Amarcord S.r.l.”, hanno formalmente concluso un lungo iter di grande rilevanza per il Comune capoluogo e per l’intero territorio provinciale.

L’Accordo di Programma, in variante alla pianificazione urbanistica comunale, è finalizzato a consentire la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico, rappresentati dal completamento dell’intervento di rigenerazione urbana avviata con la demolizione della struttura destinata in origine ad ospitare la nuova Questura, dalla realizzazione di un parco attrezzato, un parcheggio pubblico e delle opere di urbanizzazione necessarie per la rigenerazione complessiva dell’area.

La Provincia acquisirà una parte dell’area, che verrà contestualmente ceduta in comodato d’uso gratuito al Comune di Rimini, il quale l’attrezzerà temporaneamente a verde pubblico fino all’avvio dei lavori per la realizzazione di uno studentato.