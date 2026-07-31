Ex Questura, il via libera è definitivo: ecco come cambierà uno dei quartieri di Rimini

In arrivo 36 alloggi, studentato e nuovo parco

Con 20 voti favorevoli, 5 astenuti e nessun voto contrario, il Consiglio comunale di Rimini ha approvato la conclusione dell’accordo di programma per l’attuazione del secondo stralcio dell’intervento di rigenerazione dell’area dell’ex questura di via Ugo Bassi, che comprende la costruzione di 36 alloggi di edilizia residenziale pubblica previsti dal Piers e un supermercato, opere completate da dotazioni territoriali a carico del soggetto privato proprietario dell’area, Amarcord Srl (ex Ariminum Sviluppo Immobiliare).

Il secondo stralcio, su cui si concentra l’accordo di programma votato dal Consiglio, prevede la realizzazione di parcheggi e un nuovo parco pubblico, la messa in sicurezza della circolazione attraverso la rifunzionalizzazione del collegamento tra via Ugo Bassi e via Lagomaggio, due nuove rotatorie e nuovi percorsi per la mobilità dolce. È inoltre compresa la previsione di uno studentato su un’area a ridosso di via Ugo Bassi, che potrà ospitare indicativamente un centinaio di camere. Complessivamente sono previsti a progetto 27 mila metri quadrati di dotazioni territoriali tra verde e parcheggi, compreso l’area di sosta di via Giacosa, che sarà realizzata in continuità con il parcheggio previsto a servizio degli alloggi Piers, aumentando così la disponibilità di posti auto per il quartiere.