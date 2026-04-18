Ex Questura, ora è ufficiale: arriva Esselunga. Cento assunzioni e apertura entro tre anni

Il piano di riqualificazione tra parchi, piste ciclabili e un nuovo supermercato

Arriva la conferma ufficiale: un supermercato Esselunga sorgerà in via Ugo Bassi, nell’area dell’ex Questura. I lavori preliminari sono già partiti a marzo e l’apertura è prevista entro tre anni.

Il punto vendita avrà una superficie di circa 1.500 metri quadrati, con parcheggi sia a raso che interrati per oltre 350 posti auto complessivi. Il progetto di riqualificazione include anche un parco pubblico, piste ciclabili, nuove rotatorie e una parte residenziale.

Previsti circa 100 nuovi posti di lavoro. Nell’area commerciale troveranno spazio anche una lavanderia e servizi alla persona.

L’intervento prevede inoltre la cessione al Comune di oltre 9.000 metri quadrati destinati a 36 alloggi tra edilizia popolare e sociale, all’interno di un comparto complessivo di 64.000 metri quadrati.