Ex sindaco Novafeltria: "La mia bandiera palestinese sfregiata"

Vincenzo Sebastiani, ex primo cittadino novafeltriese, racconta sui social: "Bandiera palestinese sulla mia auto danneggiata"

Ex sindaco di Novafeltria, Vincenzo Sebastiani ha mantenuto un ruolo attivo nella comunità novafeltriese, sia appoggiando la battaglia del comitato Per la Valmarecchia contro l'allevamento Fileni, sia appoggiando la causa palestinese nel conflitto mediorientale, con alcune iniziative a cui ha collaborato (una marcia da Secchiano a Novafeltria e una cena con la collaborazione del comitato di Uffogliano). Sulla propria abitazione e sulla propria auto, Sebastiani ha affisso la bandiera palestinese. Ma oggi (domenica 30 novembre) ha raccontato sui social una disavventura che gli è capitata a Riccione: la bandiera dell'auto, posteggiata nel parcheggio dell'ospedale Ceccarini, è stata infatti danneggiata da un vandalo. "La mia macchina è stata oggetto di attenzione fa parte di un imbecille. Imbecille forse vittima del clima politico di questi giorni. Sfregiando la bandiera Palestinese si sarà sentito appagato nel suo essere un individuo intelligente. Bravo", le sue parole.