Ex tabaccaia trovata morta nella vasca a Milano: l’autopsia rivela ferite sospette

Sul corpo di Silvana Damato, 70 anni, tumefazioni al volto e segni sul collo. La Procura apre un’inchiesta per omicidio

Tumefazioni agli occhi e sul volto, oltre a segni evidenti sul collo. Sono questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo di Silvana Damato, 70 anni, ex tabaccaia in pensione, trovata morta venerdì scorso nella vasca da bagno della sua abitazione, in una palazzina popolare di Bruzzano, alla periferia nord di Milano.

Le lesioni riscontrate dai medici legali hanno spinto la Procura ad aprire un fascicolo per omicidio, ipotesi che prende il posto della prima ricostruzione, secondo la quale la donna sarebbe deceduta per un malore.

Secondo quanto emerso, l’appartamento era chiuso dall’interno con più mandate. Tuttavia, il mazzo di chiavi della donna risulta scomparso, circostanza che alimenta ulteriori dubbi sulla dinamica dei fatti. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo le ultime ore di vita della pensionata e passando al setaccio testimonianze e possibili immagini di videosorveglianza della zona.