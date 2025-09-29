Exit poll: Acquaroli avanti di misura nelle Marche, in Valle d’Aosta in testa la coalizione autonomisti-progressisti

Sfida testa a testa tra il presidente uscente e lo sfidante Ricci. In Valle d’Aosta il centrodestra resta indietro, con l’Union Valdôtaine e gli alleati sopra il 50%

Il primo exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, diffuso alla chiusura dei seggi, fotografa un quadro incerto nelle Marche e più definito in Valle d’Aosta.

Nelle Marche il presidente uscente Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra, è in leggero vantaggio sul candidato del centrosinistra Matteo Ricci. Ad Acquaroli viene attribuito un consenso compreso tra il 48 e il 52%, mentre Ricci si colloca in una forchetta tra il 46 e il 50%. Una differenza minima, che conferma un confronto serrato e che sarà chiarito solo dalle proiezioni e poi dallo scrutinio ufficiale.

Scenario diverso in Valle d’Aosta, dove il centrodestra non sfonda. A guidare è la coalizione formata da Union Valdôtaine, autonomisti e Partito Democratico, accreditata di oltre il 50% dei voti.