Exit poll, Occhiuto stravince in Calabria
Il governatore uscente tra il 59 e il 63%, Tridico si ferma al 35,5-39,5%
Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra e governatore uscente della Calabria, si conferma nettamente in testa alle elezioni regionali secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai.
Il dato rilevato indica per Occhiuto una forchetta compresa tra il 59% e il 63% dei consensi, un risultato che confermerebbe ampiamente la fiducia dei calabresi nella sua amministrazione.
Allo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex presidente dell’INPS, viene invece attribuito un consenso compreso tra il 35,5% e il 39,5%.
Il margine tra i due candidati, superiore ai venti punti percentuali, lascerebbe presagire una vittoria schiacciante per Occhiuto e per la coalizione di centrodestra, in attesa dei risultati ufficiali che arriveranno nelle prossime ore.