Exit poll shock: Stefani, Fico e Decaro dominano le regionali

Secondo i primi dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai, in Veneto vince il centrodestra con Stefani, mentre in Campania e in Puglia trionfa il “campo largo” con Fico e Decaro

Secondo gli exit poll diffusi alla chiusura delle urne, le tre regioni al voto – Veneto, Campania e Puglia – dovrebbero restare nelle mani delle maggioranze uscenti. In Veneto, Alberto Stefani (centrodestra) è dato tra il 59 % e il 63 %, mentre il suo sfidante Giovanni Manildo raccoglierebbe il 30-34 %.

In Campania, l’ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto da Pd, M5S e alleati, conquisterebbe tra il 56,5 % e il 60,5 %, contro il 35-39 % di Edmondo Cirielli del centrodestra.

Infine, in Puglia, Antonio Decaro (centrosinistra) guadagnerebbe un margine ancora più netto: tra il 64 % e il 68 %, distanziando Luigi Lobuono (centrodestra), che si attesterebbe tra il 30 % e il 34 %.

Se le previsioni fossero confermate, il voto consoliderebbe la continuità politica: la sinistra e il centro moderato mantengono il controllo al Sud, mentre il Nord (Veneto) resta saldo al centrodestra.