Exor dice no a Tether: la Juventus non è in vendita

Respinta all’unanimità dal Cda l’offerta da oltre 2 miliardi. In Serie A brillano Lazio, Torino e Atalanta

Il Consiglio di amministrazione di Exor ha respinto all’unanimità l’offerta presentata da Tether per l’acquisizione della Juventus. A confermarlo è stato John Elkann, che ha ribadito con fermezza la posizione della holding: «La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita». Niente da fare, dunque, per la proposta da oltre 2 miliardi di euro avanzata dalla società attiva nel settore delle stablecoin.

Sul campo, negli anticipi di Serie A, spicca l’impresa della Lazio a Parma. I biancocelesti, rimasti in dieci uomini dopo appena 40 minuti e addirittura in nove dal 77’, riescono a portare a casa i tre punti grazie al gol decisivo di Noslin. Nel finale, decisivo anche il miracolo del portiere Provedel, che salva il risultato.

Torna al successo il Torino, che batte 1-0 la Cremonese grazie a una rete di Vlasic. Per i granata una vittoria importante dopo un periodo difficile, segnato da appena tre punti conquistati nelle ultime sei gare.

Si rialza infine l’Atalanta dopo il ko di Verona: al Gewiss Stadium i nerazzurri superano il Cagliari 2-1, trascinati dalla doppietta di Scamacca, confermando le proprie ambizioni nelle zone alte della classifica.