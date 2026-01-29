Export extra Ue in crescita a dicembre: +1,5% sul mese. Import in rialzo del 4,3%
Il saldo commerciale con gli Stati Uniti scende a 34 miliardi pur restando ampiamente positivo
L’interscambio commerciale dell’Italia con i Paesi extra Ue27 chiude dicembre 2025 con un andamento congiunturale positivo per entrambi i flussi. Secondo le stime diffuse dall’Istat, le esportazioni aumentano dell’1,5% rispetto al mese precedente, mentre le importazioni registrano un incremento più marcato, pari al 4,3%.
Su base annua, l’export mostra un’accelerazione significativa: +4,6% rispetto a dicembre 2024, un’inversione di tendenza rispetto al -2,8% rilevato a novembre. Le importazioni, invece, segnano una flessione tendenziale dell’1,2%, confermando un rallentamento della domanda estera di beni acquistati dall’Italia.
Nonostante il quadro complessivamente favorevole, si riduce l’avanzo commerciale con gli Stati Uniti. Nel 2025 il saldo resta ampiamente positivo, attestandosi a 34,190 miliardi di euro, ma risulta in calo rispetto ai 38,868 miliardi registrati nel 2024. Una contrazione che riflette dinamiche di mercato meno favorevoli per alcuni comparti dell’export italiano verso Washington, pur mantenendo un margine di attivo molto elevato.
L’insieme dei dati conferma un finale d’anno dinamico per le vendite italiane sui mercati extra Ue, con segnali di rafforzamento dell’export e una domanda di importazioni in ripresa, mentre il rapporto commerciale con gli Stati Uniti continua a rappresentare un pilastro dell’interscambio internazionale, seppur con un avanzo leggermente ridimensionato.