Export italiano in ripresa: +4,9% a giugno. Sprint dagli Usa prima dei dazi

L’export italiano torna a correre. A giugno 2025 le vendite all’estero segnano un aumento del 4% rispetto a maggio e del 4,9% su base annua, secondo i dati diffusi oggi dall’Istat. A spingere il risultato, in particolare, gli acquisti dagli Stati Uniti, cresciuti del 10,3% rispetto a un anno prima, in vista dell’entrata in vigore dei nuovi dazi.

Il contributo maggiore alla crescita tendenziale arriva dagli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, che volano del 39%. Bene anche i mezzi di trasporto (esclusi gli autoveicoli) con +15,9%, i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+6%) e gli apparecchi elettrici (+3,5%).

Non tutti i settori, però, chiudono il mese in positivo. L’Istat rileva cali per autoveicoli (-2,9%), computer, apparecchi elettronici e ottici (-2,7%) e articoli in pelle, escluso l’abbigliamento (-2,2%).

L’andamento di giugno conferma così una dinamica favorevole per le esportazioni italiane, sostenuta dalla domanda statunitense e dal buon andamento di comparti ad alta specializzazione.