Eyos, 110 musicisti alla Messa del 22 agosto al Porto di Rimini

L’orchestra diretta dal Maestro Davide Tura accompagnerà la celebrazione davanti a decine di migliaia di fedeli

Diretta dal Maestro Davide Tura, EYOS prenderà parte alla celebrazione eucaristica del 22 agosto al Porto di Rimini, alla presenza di decine di migliaia di fedeli. Per l’occasione l’orchestra ha costituito una formazione particolarmente ampia, composta da 110 musicisti e arricchita anche dalla partecipazione di strumentisti selezionati attraverso candidature esterne, riuniti in un unico organico sotto la direzione del Maestro Davide Tura.

Da settimane l’orchestra è impegnata in un intenso percorso di preparazione, che in questi ultimi giorni entra nella sua fase conclusiva. Un lavoro costruito attorno alla specificità della celebrazione e, soprattutto, alla funzione che la musica è chiamata ad assumere all’interno della liturgia. La presenza di EYOS avrà infatti un significato preciso: non si tratterà di un concerto né di un’esibizione legata alla visita del Pontefice, ma di una vera e propria partecipazione musicale alla Santa Messa. L’orchestra metterà la propria musica al servizio della celebrazione, accompagnando uno dei momenti più solenni della presenza del Santo Padre a Rimini. Una celebrazione di straordinaria rilevanza per la Città, che vedrà riunite decine di migliaia di persone in uno dei suoi luoghi più simbolici e sarà seguita anche attraverso un’ampia copertura mediatica nazionale.