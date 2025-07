F1: in Austria doppietta McLaren, Leclerc terzo davanti a Hamilton

Verstappen fuori al primo giro dopo contatto con Kimi Antonelli

La McLaren conquista una doppietta nel gp di Austria, con Lando Norris che, partendo in pole, ha preceduto Oscar Piastri al traguardo. Bene le Ferrari: Charles Leclerc chiude terzo davanti a un redivivo Lewis Hamilton. Il Cavallino Rampante è sembrato più in "palla" rispetto alla Mercedes, con Russell quinto. Leclerc partiva secondo, ma alla partenza il gioco di squadra della McLaren permetteva a Piastri di sopravanzarlo. Al primo giro Kimi Antonelli sbaglia e finisce contro Verstappen: la gara del campione in carica finisce prematuramente. Da segnalare, nella prima fase della gara, un Piastri particolarmente aggressivo che per due volte cerca il sorpasso a Norris. Poi la McLaren "congela" la lotta, richiamando al box Norris per il cambio gomme e ritardando di tre giri quello dell'australiano suo diretto rivale.