F1: Verstappen, vittoria doppia a Las Vegas. Le due McLaren squalificate

Podio targato Mercedes, grande rimonta di Kimi da 17esimo a terzo. Leclerc quarto

Il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas 2025, vinto con autorità dalla Red Bull di Max Verstappen, ha vissuto un clamoroso colpo di scena a luci ormai spente: la squalifica di entrambe le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri per fondo irregolare.

La FIA, dopo le verifiche tecniche post-gara, ha riscontrato irregolarità nel plank – la tavola posta sotto il fondo delle monoposto – sia sulla vettura di Norris, secondo al traguardo, sia su quella di Piastri, quarto. Una non conformità che ha portato alla cancellazione dei loro risultati e, di conseguenza, a un ribaltamento totale della classifica.

Il verdetto notturno riapre clamorosamente la lotta iridata: sia Verstappen sia Piastri – che mantiene invariato il distacco dal leader – ora si trovano a 24 punti da Norris, improvvisamente frenato nella sua corsa verso il primo titolo mondiale. Con uno sprint e due gare ancora da disputare tra Qatar e Abu Dhabi, il campionato torna incandescente.

Sul fronte sportivo, Max Verstappen ha vissuto una delle sue serate migliori: quinta vittoria stagionale, dominio assoluto dal via alla bandiera a scacchi e giro più veloce all’ultimo passaggio. Un capolavoro che gli permette di tenere vive le speranze iridate e di presentarsi al Qatar con un morale alle stelle.

La gara si è decisa praticamente allo start: Norris, partito dalla pole, ha provato a chiudere Verstappen verso il muro, finendo però lungo in curva 1 e scivolando dietro George Russell. Il britannico della McLaren non è più riuscito a ricucire il gap, accontentandosi del secondo posto… poi svanito nel verdetto della FIA.

Con la squalifica delle McLaren, la Mercedes festeggia un inaspettato doppio podio. George Russell sale al secondo posto, mentre Kimi Antonelli conquista il terzo gradino con una prestazione straordinaria.

Il rookie italiano, penalizzato di 5 secondi per una partenza anticipata, ha messo in scena una rimonta da urlo: dal 17° al podio, probabilmente la sua migliore gara in Formula 1. Un segnale forte in un finale di stagione che lo vede crescere con impressionante rapidità.

La Ferrari di Charles Leclerc si ferma al quarto posto (era sesto prima delle squalifiche), frenata da una strategia gomme poco felice. Lewis Hamilton, ancora in difficoltà con la Rossa, mostra però carattere recuperando dall’ultima alla decima posizione: con l’estromissione delle McLaren guadagna l’ottava piazza in classifica.

Per Lando Norris quella di Las Vegas rischia di diventare una ferita profonda: il secondo posto gli avrebbe consegnato un match point mondiale già tra una settimana, ma la squalifica rimette tutto in discussione. L’inglese resta leader, sì, ma con margini ridotti e un Verstappen in grande forma alle sue spalle.

Per Oscar Piastri, che perde i punti del GP ma non terreno in classifica sul compagno, è una battuta d’arresto pesante, soprattutto psicologicamente, considerando la costanza mostrata in stagione.