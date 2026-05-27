Calcio: il veterano Drudi al Bakia, il jolly D'Elia al Roncofreddo

Il Roncofreddo si rafforza in attacco con Zanelli e contende al Bellaria Lorenzini. Al posto di Righini in arrivo Vitiello e Fusco Cono. Tris per il Cattolica

Il mercato del Bakia parte subito con il botto. Il direttore sportivo Matteo Ronconi e il presidente Luca Brandolini portano a Cesenatico un giocatore di talento ed esperienza, il difensore Mirko Drudi, ex Forlì e Cittadella, nell'ultima stagione al Cervia. Vanta più di 300 presenze tra i professionisti, un difensore che è un vero lusso per la categoria.

Il Roncofreddo annuncia l’arrivo del jolly Alessandro D’Elia, classe 1995, nelle ultime stagioni al Bellaria e l’attaccante Luca Zanelli, classe 1999, del Rubicone Calisese.

Confermati: il portiere Fabbri, i difensori Scarponi, Lessi, ventrucci, Zanni; a centrocampo i fratelli Brigliadori, Tourè, Falzetta; gli attaccanti Zavatta e Brighi. La società tratta l’attaccante Erik Lorenzini, ma nella trattattava si è intromesso il Bellaria con il nuovo direttore sportivo Emiliano Vitiello, peraltro non ancora ufficializzato, sua vecchia conoscenza ai tempi del Villamarina. Vedremo chi la spunterà.

Intanto a Bellaria è in arrivo al posto ad occuparsi di settore giovanile Fusco Cono.

Al Gabicce Gradara (Promozione Marche) arrivano tre giocatori conosciuti in Romagna: i difensori centrali Simone Gabrielli e Manuel Maggioli, due ritorni, ed il terzino mancino del Torconca Filippo Cecchi.

PRIMA CATEGORIA

Il Cattolica ha tesserato il terzino sinistro Lorenzo Costa nelle ultime nove stagioni al Gabicce Gradara ed in precedenza al Misano. Arriva anche il centrocampista classe 2006 Luca Sammarini via Delfini ed il portiere Michele Di Renzo del San Clemente.

Al Torconca possibile il cambio di panchina: i boatos danno vicino alla firma Raffaele Di Nunzio (ex Cattolica)

Lorenzo Costa

Il tecnico del Gambettola sarà Filippo Angeli. I presidenti Lillo Butticè e Giorgio Screpis, a nome dell'intera società, esprimono piena soddisfazione per il ritorno di una figura che ha già scritto pagine importanti della storia tecnica di questo club. Filippo, classe 1996, vanta un curriculum di assoluto rispetto nell'ambito del calcio dilettantistico regionale.

Mister Angeli (Gambettola)

Già alla guida della Prima Squadra dell'ACD Gambettola 1948 per tre stagioni consecutive, dal 2017/2018 al 2019/2020, ha successivamente consolidato la propria crescita professionale ricoprendo il ruolo di vice allenatore nello staff tecnico di Marco Bernacci nella stagione 2024/2025. Nell'annata 2025/2026 ha ulteriormente elevato il proprio profilo tecnico operando come vice allenatore alla Sammaurese in serie D all'interno dello staff di Antonioli. La società ripone in lui piena fiducia, con la certezza che la sua profonda conoscenza dell'ambiente e il suo attaccamento ai valori biancoverdi rappresentino le fondamenta ideali per affrontare con determinazione e ambizione la stagione 2026/2027.

Il Bellariva ha un nuovo direttore sportivo, Nicola Perazzini, ex Corpolò con Fabio Alessandroni nel ruolo di dg. La società sta lavorando alla riconferma del nucleo storico.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il San Giovanni tessera: il portiere Matteo Ronci, classe 2004; Denys Klyvchuk centrocampista classe 99; Valerii Labudiak, difensore esterno.