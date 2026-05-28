"Qui il disagio galoppa": rubano il cellulare in negozio, la titolare rintraccia la ladra e lo riprende

"Non sarò sempre così clemente"

Una donna ha sottratto lo smartphone alla proprietaria di un esercizio commerciale di Novafeltria, ma non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza.

La titolare ha rintracciato la responsabile e si è recata direttamente a casa sua per riprendersi il telefono, scegliendo di non sporgere denuncia alle forze dell'ordine. La vicenda è stata poi raccontata dalla stessa commerciante attraverso un post sui social network, dove ha descritto l'accaduto con toni decisi.

"Qui il disagio galoppa", ha scritto la titolare, aggiungendo però che la sua disponibilità ha un limite: stavolta ha deciso di essere clemente, ma non sarà sempre così.