Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presentano il loro ultimo film: sale Giometti gremite di fan

L'appuntamento al Multiplex de Le Befane e il Cinepalace di Riccione

Ieri sera, 10 marzo, le sale cinematografiche Multiplex alle Befane di Rimini e al Cinepalace di Riccione sono state prese d'assalto dai numerosissimi fans e spettatori della bravissima coppia di attori Fabio De Luigi, anche Regista del film e Virginia Raffaele.

Al Cinipalace di Riccione ben 5 sale erano gremite di spettatori per questo film e nelle quali, Fabio De Luigi e Virginia Raffaele hanno presentato il film e salutato calorosamente i presenti in qualche caso sono andati in mezzo a loro e fatto foto e autografi.

Terminato il tour nelle sale del Cinepalace di Riccione, insieme a Massimiliano Giometti sono partiti per recarsi al Multiplex di Rimini per lo stesso motivo.

Ballante