Fabio Ubaldi è il nuovo Presidente Provinciale di Italia Viva

Imprenditore e figura di riferimento dell’amministrazione comunale riccionese

È Fabio Ubaldi il nuovo Presidente Provinciale di Italia Viva per il territorio di Rimini. Imprenditore e figura di riferimento dell’amministrazione comunale riccionese, dove ricopre il ruolo di Capo di Gabinetto del Sindaco di Riccione, Ubaldi assume l’incarico. Le queste le sue prime parole: “Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno raccolto la sfida di Italia Viva e che, da settembre 2024 fino ad oggi, hanno creduto nel progetto sostenendolo con tenacia e perseveranza. Avermi chiesto di rappresentarli in ambito provinciale è un gesto di grande fiducia che apprezzo profondamente, e che vivo con un forte senso di responsabilità, autentico e consapevole. La mia adesione a Italia Viva è frutto di un percorso di coerenza personale e politica. Sono stato un renziano della prima ora, quando Matteo Renzi era segretario del Partito Democratico, e sono stato tra i primi a tesserarsi a Italia Viva fin dalla sua nascita. Non ho mai smesso di credere nel valore del riformismo e nella forza di un progetto politico libero, pragmatico e responsabile”.



Un punto fermo del suo impegno è il radicamento civico, che Ubaldi considera una risorsa da valorizzare e strutturare sempre meglio attraverso Italia Viva: "Aver contribuito a costruire un percorso civico autentico e strutturato nella città di Riccione, con Riccione 2030, mi ha permesso di conoscerne a fondo le dinamiche e comprendere il valore di una politica fatta di contenuti, ascolto e progettualità. Il nostro è un percorso che non nasce pochi mesi prima delle elezioni, ma si costruisce nel tempo, con coerenza, programmazione e la capacità di resistere, anche quando è più facile abbandonare".