Falsi incidenti per 400mila euro: il PM chiede 16 condanne nel processo "Rischio Zero"

Al via il conto alla rovescia per il verdetto

Si avvia alle battute finali il processo nato dall'inchiesta "Operazione Rischio Zero", che ha portato alla luce un presunto sistema di falsi incidenti stradali e domestici organizzato tra il 2013 e il 2018 per ottenere indebiti risarcimenti dalle compagnie assicurative. Secondo l'accusa, il meccanismo avrebbe causato un danno di circa 400mila euro.

Al centro dell'indagine un presunto gruppo organizzato che avrebbe reclutato i partecipanti ai falsi sinistri, predisposto la documentazione necessaria e fatto ricorso a certificati medici ritenuti falsi o con prognosi gonfiate per sostenere le richieste di risarcimento.

Il pubblico ministero ha formulato le richieste di pena per 16 dei 28 imputati, accusati a vario titolo di frode assicurativa, falso e corruzione. Le richieste più pesanti riguardano il presunto organizzatore del sistema e un medico in servizio all'epoca al pronto soccorso, entrambi ritenuti figure chiave dell'inchiesta. Tra gli imputati anche un collaboratore che avrebbe ammesso la partecipazione ai falsi incidenti, spiegando agli investigatori il funzionamento del presunto meccanismo.

Nel processo si sono costituite parte civile anche diverse compagnie assicurative e l'Ausl Romagna. La sentenza del Tribunale è attesa per la fine di novembre.