Famiglia intrappolata dalle fiamme si rifugia sul tetto: salvata nella notte

Incendio in una villetta a San Mauro Pascoli: due bimbi messi in salvo grazie ai vicini e all’intervento dei vigili del fuoco

Nella notte, un incendio è divampato in una villetta di via Madre Teresa di Calcutta. Una famiglia con due bimbi piccoli ha trovato rifugio sul tetto per sfuggire alle fiamme, prima di mettersi in salvo grazie all’aiuto di due vicini, tra cui un consigliere comunale. I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 2:30, domando il rogo e mettendo in sicurezza l’abitazione. Le fiamme sarebbero partite da un guasto a un climatizzatore. I bambini sono rimasti illesi, mentre i genitori sono stati portati in ospedale per controlli. Il padre, vigile del fuoco volontario, ha contribuito in modo decisivo al salvataggio. Danni ingenti alla casa. Sul posto anche il parroco di San Mauro per portare conforto.