Famiglie e bambini protagonisti negli ultimi appuntamenti delle feste a Santarcangelo

Domenica tra Casa del Tempo, bookcrossing, spettacoli in piazza e danza solidale al Lavatoio

L’ultimo fine settimana di eventi prenderà avvio sabato 3 gennaio al C’Entro Supercinema con il laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 4 anni in su per costruire la calza della Befana che porterà regali e una merenda per tutti. Il costo di partecipazione è di 6 euro, per prenotazioni scrivere un messaggio Whatsapp al numero 320/6771395.

Il giorno successivo, domenica 4 gennaio, tornano invece i due tradizionali appuntamenti di inizio mese con la Casa del Tempo, dalle 9 alle 18 in piazza Ganganelli, e con il bookcrossing al Musas, che sarà aperto dalle 15 alle 18,30 per lo scambio di libri in libertà. Per l’occasione, alle ore 16 è in programma anche la lettura di albi illustrati della mostra “Meraviglie di carta e poesia”.

Nel pomeriggio di domenica piazza Ganganelli ospiterà anche gli spettacoli “Arriva la Befana” e “Seline incanti di fuoco” in programma alle ore 16,30: alla stessa ora al teatro il Lavatoio l’associazione AG23 propone lo spettacolo di danza “Le famiglie in attesa della Befana” con una merenda offerta da Valmarecchia Comunità Solidale, animazioni, canti e giocoleria. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato finanzierà le attività dell’Emporio solidale di Santarcangelo.

A chiudere gli eventi natalizi, martedì 5 gennaio alle ore 16,30 presso la chiesa Collegiata ci sarà il presepe vivente mentre alle ore 20,30 è in programma la tombola del Centro sociale anziani “Achille Franchini”.

Restano sempre visitabili, infine, il presepe meccanizzato allestito dalla famiglia Gualtieri in piazza Balacchi e il presepe della chiesa Collegiata a cura della Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Il calendario degli eventi natalizi, promosso da Amministrazione comunale, Consulta del Settore civile, FoCuS, Pro Loco e Città Viva in collaborazione con il festival “Luoghi dell’Anima – Italian film festival” e tante altre realtà santarcangiolesi, proseguirà anche nelle settimane successive con un ricco programma di iniziative: il calendario completo è consultabile sul sito internet www.comune.santarcangelo.rn.it.