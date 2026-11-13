Lotta al sovraindebitamento Famiglie sommerse dai debiti, a Rimini oltre 15mila euro per lo sportello anti-crisi

Finanziato dalla Regione il progetto di Federconsumatori: previsto aiuto nella gestione delle spese, mediazione con le banche e tutela dal rischio usura

La Regione Emilia-Romagna finanzia otto progetti con 450mila euro complessivi per prevenire e contrastare le crisi da debiti. A Rimini risorse per uno sportello di supporto e percorsi di accompagnamento.

La Regione Emilia-Romagna stanzia 450mila euro per contrastare il sovraindebitamento e sostenere le famiglie in difficoltà. Sono otto i progetti finanziati per il biennio 2026-2027, tra cui quello di Federconsumatori della provincia di Rimini, che riceverà 15.200 euro.

L'iniziativa punta a prevenire le crisi economiche e aiutare chi è già sommerso dai debiti attraverso sportelli informativi, educazione finanziaria, assistenza nella gestione delle spese e mediazione con banche e creditori.

Previsto anche l'accompagnamento nelle procedure per la composizione della crisi e l'esdebitazione, con l'obiettivo di evitare che le difficoltà economiche si trasformino in situazioni croniche di povertà o espongano le persone al rischio di usura.

«Davanti ai debiti nessuno deve sentirsi solo», sottolinea l'assessora regionale alla Legalità e al Contrasto della povertà, Elena Mazzoni, evidenziando l'importanza di una rete territoriale tra Comuni, associazioni e Terzo settore.

Oltre a Rimini, i finanziamenti coinvolgono realtà delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Parma e Modena.