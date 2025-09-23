Familia di Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar

Il film scelto per la corsa come Miglior Film Internazionale. Il regista: “La violenza di genere è un tema universale e urgente”

Familia, diretto da Francesco Costabile, sarà il film che rappresenterà l’Italia nella selezione per l’Oscar al Miglior Film Internazionale. L’opera ha superato la concorrenza di altri 23 titoli, durante la riunione del comitato di selezione che si è svolta all’Anica.

“La violenza di genere appartiene a tutte le società, è un tema transculturale, universale e urgente”, ha dichiarato Costabile, sottolineando la centralità del messaggio del film e la sua rilevanza in un contesto globale.

La candidatura conferma l’impegno del cinema italiano nel portare all’attenzione del pubblico internazionale storie capaci di unire forza narrativa e riflessione sociale.