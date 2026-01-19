Fano, riemerge la Basilica di Vitruvio: scoperta archeologica di portata mondiale

Durante gli scavi in piazza Andrea Costa affiorano colonne monumentali. L’annuncio del sindaco Serfilippi con il ministro Giuli: “Una scoperta attesa da duemila anni”

Un ritrovamento di eccezionale valore storico e archeologico riporta Fano al centro della scena culturale internazionale. Durante gli scavi in piazza Andrea Costa sono emersi importanti resti riconducibili alla Basilica di Vitruvio, l’edificio progettato nel I secolo d.C. dal celebre architetto romano originario dell’antica Fanum Fortunae.

Tra i reperti rinvenuti spiccano colonne di grandi dimensioni, che confermano l’imponenza della struttura e rafforzano l’ipotesi che si tratti proprio della basilica descritta da Vitruvio nei suoi scritti. La scoperta è stata annunciata ufficialmente oggi dal sindaco di Fano, Luca Serfilippi, nel corso di una conferenza alla quale ha partecipato in videocollegamento anche il ministro Giuli.

“Da oltre duemila anni aspettavamo questa scoperta e oggi possiamo dire di aver trovato la Basilica di Vitruvio – ha dichiarato il primo cittadino –. Sono orgoglioso del lavoro svolto: questo risultato proietta Fano in una dinamica mondiale”.

Vitruvio, autore del celebre De Architectura, è considerato una figura fondante dell’architettura occidentale, e il ritrovamento della sua basilica rappresenta un passaggio storico per la città e per la ricerca archeologica. Gli scavi proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del sito e valutarne la futura valorizzazione.