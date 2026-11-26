“Farfalle di fuoco”, Oriano Campini presenta il romanzo a Rimini

Sabato alle 11.30 l’autore sarà alla Librerie.Coop Riminese per un incontro con Giovanni Monti, presidente del Circolo Cooperatori

Due uomini, due vite lontane e un passato che torna a bussare, mettendo a rischio equilibri e certezze. È il punto di partenza di “Farfalle di fuoco” (Gander Books), il romanzo di Oriano Campini che sarà presentato sabato 28 novembre alle 11.30 alla Libreria Riminese, in piazzetta Gregorio da Rimini 13. A dialogare con l’autore sarà Giovanni Monti, presidente del Circolo Cooperatori APS.

Al centro della storia ci sono Simone e Carlo, due uomini che vivono nello stesso tempo, ma in mondi opposti. Simone si occupa di conflitti industriali, guidato da un forte senso etico e circondato da affetti solidi. Carlo, invece, trascorre le giornate in un seminterrato di periferia, dove prepara un attentato contro il “sistema”.

A cambiare il corso degli eventi è il passato. Per Carlo prende forma in uno scrigno appartenuto alla madre, che contiene una verità familiare dolorosa e sconvolgente. Per Simone arriva attraverso una busta della Digos, che lo indica come possibile bersaglio di una cellula eversiva.

Nella vicenda entra anche Nicoletta, compagna di Carlo, che cerca di sottrarsi alla deriva ideologica dell’uomo. Attraverso un intreccio di infiltrazioni emotive e ambiguità psicologiche, tenterà di deviare gli eventi prima che sia troppo tardi. Il romanzo intreccia il mondo del lavoro e delle relazioni industriali con le ombre dell’estremismo, seguendo le scelte dei protagonisti e il peso delle loro storie familiari.