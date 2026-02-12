Farmaci anti-obesità a prezzo calmierato, interrogazione in Regione

Marcello (FdI) chiede alla Giunta di valutare il modello Lombardia: accesso con co-pagamento e possibili agevolazioni per i cittadini più fragili

Valutare anche in Emilia-Romagna l’introduzione di modalità di accesso a prezzo calmierato ai farmaci agonisti del recettore GLP-1 per il contrasto all’obesità. È quanto chiede, con un’interrogazione alla Giunta regionale, il consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello.

Nel documento, Marcello ricorda come obesità e sovrappeso rappresentino una delle principali criticità di sanità pubblica, con ricadute rilevanti sulla qualità della vita e sulla sostenibilità del sistema sanitario, essendo fattori di rischio per patologie croniche come diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Pur ribadendo la centralità della prevenzione e dei corretti stili di vita, il consigliere sottolinea che, in specifici casi clinici, il supporto farmacologico può rientrare in percorsi terapeutici strutturati e monitorati.

L’esponente FdI richiama quindi il modello adottato dalla Regione Lombardia, che per il 2026 ha previsto un approvvigionamento pubblico dei farmaci GLP-1 con accesso tramite co-pagamento e senza oneri per il bilancio regionale, valutando anche agevolazioni per i cittadini in condizioni di fragilità economica.

Da qui la richiesta alla Giunta emiliano-romagnola di verificare la trasferibilità di tale modello, approfondendo la possibilità di garantire un accesso calmierato e di prevedere ulteriori tutele per le persone socialmente ed economicamente più fragili, sempre nell’ambito di percorsi clinici appropriati e sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.