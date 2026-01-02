Farmacie private, incontro tra sindacati e assessori a Rimini

L’Amministrazione conferma disponibilità a supportare iniziative future per tutelare professionalità e presidio territoriale

Si è svolto martedì 30 dicembre l'incontro tra gli assessori Juri Marini e Francesco Bragagni e le organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori delle farmacie private del territorio riminese.

Un momento di confronto richiesto dai sindacati per avere un confronto istituzionale e illustrare la situazione determinata dalla sospensione delle trattative nazionali per il rinnovo del CCNL da parte di Federfarma.

Un incontro dove è stata evidenziata dai sindacati la proposta economica che aveva portato alla mobilitazione nazionale del 6 novembre scorso e che ha registrato un'adesione del 90% nella provincia di Rimini, testimoniando il disagio di una categoria che garantisce servizi essenziali alla cittadinanza attraverso screening, prevenzione, supporto alle cronicità e presidio territoriale, soprattutto nelle aree periferiche.



Gli assessori Juri Marini e Francesco Bragagni hanno ascoltato e compreso le ragioni esposte, esprimendo solidarietà per le problematiche evidenziate e riconoscendo il ruolo strategico delle farmacie private come presidi di prossimità fondamentali per la comunità. L'Amministrazione comunale ha confermato la propria disponibilità a supportare, nelle possibilità istituzionali, le iniziative future attraverso la partecipazione ad eventuali incontri e assemblee, nella consapevolezza dell'importanza di salvaguardare una filiera essenziale per il territorio e le professionalità che la compongono.



