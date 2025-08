Farnesina, un altro italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: rimpatrio possibile nei prossimi giorni

Il connazionale è stato fermato il 12 luglio a Miramar, in Florida. La Farnesina e il consolato italiano a Miami al lavoro per ottenere il rientro in Italia

A cura di Redazione 01 agosto 2025 15:39

© Ansa/Epa

Condividi