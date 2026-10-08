Fattore R, tutto esaurito per la decima edizione a Rimini

Il Romagna Economic Forum torna al Teatro degli Atti il 23 ottobre con focus su tecnologia, start-up, ricerca e turismo

È già tutto esaurito per la decima edizione di "Fattore R", il Romagna Economic Forum in programma venerdì 23 ottobre al Teatro degli Atti di Rimini. L'appuntamento mette ogni anno a confronto imprese, istituzioni e associazioni di categoria sui temi legati allo sviluppo economico del territorio.

Al centro della decima edizione ci sarà la "Super Area economica e urbana della Romagna", affrontata attraverso diversi focus dedicati a tecnologia, start-up, ricerca e turismo del futuro. A coordinare il Forum sarà il giornalista Rai Gianluca Semprini. Tra gli ospiti annunciati ci saranno l'economista Lorenzo Bini Smaghi, che parlerà degli scenari europei e della competitività della Romagna, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli, con un intervento dedicato al rapporto tra credito, stabilità e sviluppo, e il presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas, che affronterà il tema del "Made in Romagna" sui mercati internazionali.

"Lo straordinario riscontro di adesioni registrato da Fattore R anche in questa edizione conferma quanto sia importante creare momenti di confronto sui temi che riguardano sviluppo, crescita e competitività del sistema Romagna", sottolinea Lorenzo Tersi, consigliere delegato di Cesena Fiera. "La risposta così ampia da parte di imprese, istituzioni e professionisti ci rende particolarmente soddisfatti e testimonia il bisogno di occasioni concrete di dialogo sul futuro del territorio". Arrivato alla decima edizione, Fattore R ha raccolto negli anni oltre 200 testimonianze di protagonisti del territorio, allargando il confronto anche alla dimensione nazionale e internazionale. Sul palco del Forum sono passati anche quattro premi Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, Eric Maskin, Michael Spence e Daron Acemoglu, oltre a economisti e figure istituzionali come Jean-Paul Fitoussi, Enrico Giovannini, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, Lucrezia Reichlin e Stefano Caselli. Il Romagna Economic Forum è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Camere di commercio della Romagna e di Ferrara-Ravenna e da Cesena Fiera, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell'area romagnola.