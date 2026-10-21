Fattore R, venerdì a Rimini il confronto sul futuro economico della Romagna

Al Teatro degli Atti la decima edizione del Forum, dedicata a innovazione, infrastrutture, turismo e competitività

Tutto pronto per Fattore R – Romagna Economic Forum al Teatro degli Atti a Rimini venerdì 23 ottobre dalle ore 9.00. Edizione numero dieci, l’appuntamento da sempre è un momento di incontro e confronto tra imprenditori, istituzioni, economisti ed associazioni sul futuro della Romagna. Tema di questa edizione: “Romagna, super area economica e urbana”, con particolare attenzione al mondo dell’innovazione con specifici focus su technology, start-up, ricerca e turismo del futuro. L’evento è sold out.

Moderato dal giornalista Rai, Gianluca Semprini, il Forum si apre con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, sul “Patto per la Romagna: le politiche regionali per la super area urbana, le infrastrutture e la transizione”. A seguire un confronto tra i quattro sindaci delle città romagnole sul tema “I quattro poli della Romagna: la città metropolitana diffusa”. Ne parlano Alessandro Barattoni Sindaco di Ravenna, Enzo Lattuca di Cesena, Jamil Sadegholvaad di Rimini e Gian Luca Zattini di Forlì.

Antonio Patuelli, presidente ABI (Associazione Bancaria Italiana), interviene su “Credito, stabilità e sviluppo: la fiducia finanziaria per la crescita della Romagna”, mentre Carlo Battistini, Presidente Camera di commercio della Romagna, e Giorgio Guberti, Presidente Camera di commercio Ferrara-Ravenna, volgono lo sguardo su “Fare sistema in Romagna: integrazione economica, servizi e crescita imprenditoriale”.

Sei le esperienze imprenditoriali da tutto il territorio a confronto sul tema “Competere insieme: le imprese nell’era della Super Area Economica”. Ne parlano Franco Callegati, componente del Comitato Tecnico Scientifico di PulseR, progetto incubatore e acceleratore di startup; Otello Cenci Presidente di Made Officina Creativa a Rimini, società cooperativa di produzione artistica e comunicazione, che ha firmato la regia di eventi teatrali multimediali; Renata Mantovani, presidente della cooperativa sociale CAD di Forlì, realtà attiva da 50 anni in Romagna in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo con circa 900 dipendenti; Mirella Masi, imprenditrice balneare di Cattolica, cresciuta nell’attività di famiglia e protagonista dell’evoluzione dell’ospitalità della Riviera romagnola, fondando insieme ad altri operatori Altamarea Beach Village; Aida Morelli, Presidente dell’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, organismo che gestisce il Parco regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna e altre aree protette nelle province di Ferrara e Ravenna; Ombretta Sequino, amministratrice delegata di Mase Generators di Cesena e Gen Set, nonché consigliera delegata di Confindustria con delega alla Sostenibilità e ai temi ESG.

Cecilia Bavera di Bper Banca pone l’attenzione su “L’Analisi del contesto per interpretare le necessità” con l’ottica di un istituto bancario, mentre Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE, pone il suo focus su “Il ‘Made in Romagna’ nel mondo: mercati esteri, internazionalizzazione e nuove sfide globali”. Finale maiuscolo con l’economista Lorenzo Bini Smaghi che affronta “La Romagna nel contesto macroeconomico: scenari europei, competitività e attrattività d’investimento”.

Nel corso del Forum video racconti con storie di esperienze imprenditoriali dal territorio.

Fattore R è promosso dalla Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna.