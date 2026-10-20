Rimini, auto in fuga si schianta contro l’ufficio postale di piazza Marvelli

Inseguimento della Polizia nella zona mare intorno alle 4 di martedì

Inseguimento ad alta velocità sulle strade della zona mare di Rimini. Intorno alle 4 del mattino di oggi, martedì 20 ottobre, un'auto ha centrato la facciata dell'ufficio postale di Piazza Marvelli. Secondo una prima ricostruzione il mezzo stava scappando a gran velocità da una pattuglia della Polizia. Dopo aver percorso viale Regina Elena è giunto in prossimità della piazza. Qui il conducente ha perso il controllo finendo la corsa contro la facciata dell’ufficio postale, danneggiando il muro esterno. E' ancora in corso la conta dei danni. Negli uffici sono presenti gli operai per la messa in sicurezza della facciata. Probabili danni anche al Postamat. Le indagini sono in corso.