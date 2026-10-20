Chat studenti, annunciati disordini anche a Rimini. Il sindaco: "Vigilanza rafforzata nelle scuole"

Il primo cittadino: "monitoriamo situazione"

In queste ore stanno circolando screenshot e messaggi vocali virali nelle chat studentesche di tutte le città d'Italia, Milano, Roma, Bologna, e anche Ravenna, Imola, Forlì e Rimini, che preannunciano prossime violenze e disordini nei pressi degli istituiti scolastici di quelle città. Lo riferisce il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che annuncia: "La situazione condivisa nell'ambito del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica è monitorata attentamente da giorni dalle Forze dell'Ordine di Rimini che comunque hanno predisposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza e monitoraggio intorno alle scuole del nostro territorio".