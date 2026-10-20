Un tesoro nascosto di Santarcangelo: due passeggiate per scoprirlo

Italia Nostra Valmarecchia propone due passeggiate gratuite tra giardini, antichi mulini e luoghi normalmente chiusi al pubblico. Primo appuntamento sabato 31 ottobre prenotazione obbligatoria.

Un progetto del tutto inedito, a cura di Italia Nostra Valmarecchia, che riguarda le mura malatestiana santarcangiolesi. Si tratta di un ciclo di passeggiate che interesseranno il tratto orientale delle mura, dove i pratini di via Ruggeri, l’orto del convento delle Sante Caterina e Barbara e il mulino Moroni (detto della Croce) compongono, insieme alla Porta Cervese, alla neviera settecentesca e al tracciato tombinato della fossa dei mulini, un complesso e straordinario sistema di acqua, verde e pietra tuttavia ancor oggi poco conosciuto. "Sarà così possibile entrare con dovuta e non invasiva conduzione in due beni privati normalmente sottratti a visite private, con l’obiettivo di realizzare attorno ad essi una comunità patrimoniale capace di prendersene cura, sottraendoli all’erosione del tempo e valorizzandoli come prezioso patrimonio comune. Per sigillare il contesto verrà quindi organizzata una campagna diagnostica sulle murature, una mostra, un convegno pubblico e materiale divulgativo", spiega Italia Nostra.

Si parte alle 14.30 di sabato 31 ottobre con "Mura, giardini, acque": ritrovo alle 14.30 al giardino "I pratini" di via Ruggeri. Uno storico, un architetto e un botanico accompagneranno dialogheranno sui tre elementi partendo dal presente passando attraverso il passato fino a immaginare scenari futuri.

Sabato 14 novembre secondo appuntamento con ritrovo alle 14.30 alla porta Cervese: "Seguendo il ‘suono’ del terzo fiume che muoveva le macine del molino Moroni, si passerà a quello dell’acqua nella ghiacciaia settecentesca, fino ad arrivare a quello dell’acqua piovana raccolta nell’antica e mai prima visitata cisterna addossata alle mura malatestiane custodita all’interno dell’orto-giardino delle suore".

Le passeggiate sono gratuite e a prenotazione obbligatoria. Per prenotare inviare un messaggio Whatsapp al numero 333 9705367